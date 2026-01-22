Slittino, CdM: Fischnaller primo e Felderer terzo nel singolo di NationsCup

Il fine settimana di Oberhof si apre nel segno di Dominik Fischnaller e Leon Felderer: i due altoatesini sono rispettivamente primo e terzo nel singolo maschile di NationsCup che precede la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo ospitata dal budello della Turingia.
Fischnaller ha fermato il cronometro sul 42"772 precedendo di nove millesimi di secondo Manuel Perestoronin, con Felderer al traguardo con un gap di 0"095 nei confronti del compagno di squadra. A seguire, 15esimo tempo per Alex Gufler a 0"400, tallonato in classifica da Lukas Peccei che con un ritardo di 0"419 occupa la sedicesima piazza di giornata.