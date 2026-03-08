Sci, McGrath vince slalom speciale Kranjska. Male gli azzurri

08 Mar 2026 - 13:40

Lo slalom speciale di Coppa del Mondo di Kranjska Gora (Slovenia) è stato vinto dal norvegese Atle Lie McGrath, 25 anni e al sesto successo in carriera, Dietro di lui, sul filo dei centesimi, il connazionale Henrik Kristoffersen e terzo il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

Per l'Italia ancora una prova negativa con in classifica Tommaso Sala 26esimo, Tommaso Saccardi 27esimo e Alex Vinatzer 28esimo dopo una seconda manche tutta all'attacco ma piena di errori. L'assegnazione della coppa disciplina è più che mai aperta ma gli azzurri sono completamente fuori dai giochi.

Si deciderà tutto il 25 marzo con l'ultimo slalom alle Finali di Lillehammer. La prossima tappa di coppa del mondo maschile sarà invece con ì velocisti in Francia, a Courchevel: venerdi superG, sabato discesa e domenica ancora un superG. Tornano dunque in pista gli azzurri Giovanni Franzoni e Dominik Paris.

slalom speciale
coppa del mondo di sci
alex vinatzer

Ultimi video

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:14
L'Italia scrive la storia

L'Italia scrive la storia

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

I più visti di Altri Sport

DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:40
Sci, McGrath vince slalom speciale Kranjska. Male gli azzurri
12:31
Sci, Zenere al primo podio: "Sarei stata felice anche per un ottavo posto"
12:29
Sci, Curtoni: "Oggi sono riuscita a trovare quella fiducia e quel click in più"
11:07
Mondiali Jr: sci di fondo, bronzo Italia nella staffetta mista! Oro Norvegia
Alex Vinatzer
10:56
CdM sci, prima manche slalom speciale Kranjsk: in testa Mcgrath, Vinatzer 12°