Sci, McGrath vince slalom speciale Kranjska. Male gli azzurri
Lo slalom speciale di Coppa del Mondo di Kranjska Gora (Slovenia) è stato vinto dal norvegese Atle Lie McGrath, 25 anni e al sesto successo in carriera, Dietro di lui, sul filo dei centesimi, il connazionale Henrik Kristoffersen e terzo il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.
Per l'Italia ancora una prova negativa con in classifica Tommaso Sala 26esimo, Tommaso Saccardi 27esimo e Alex Vinatzer 28esimo dopo una seconda manche tutta all'attacco ma piena di errori. L'assegnazione della coppa disciplina è più che mai aperta ma gli azzurri sono completamente fuori dai giochi.
Si deciderà tutto il 25 marzo con l'ultimo slalom alle Finali di Lillehammer. La prossima tappa di coppa del mondo maschile sarà invece con ì velocisti in Francia, a Courchevel: venerdi superG, sabato discesa e domenica ancora un superG. Tornano dunque in pista gli azzurri Giovanni Franzoni e Dominik Paris.