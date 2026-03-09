Nba: San Antonio travolge Houston, vincono i Lakers
Nella notte dell'Nba i San Antonio Spurs travolgono 145 a 120 gli Houston Rockets, anche grazie ai Victor Wembanyama (29 punti). Luka Doncic mette la firma con 35 punti nella vittoria per 110 a 97 dei Los Angeles Lakers sui New York Knicks. Mentre ai Cleveland Cavaliers non bastano i 30 di Donovan Mitchell per evitare la sconfitta contro i Boston Celtics (109 a 98). I Miami Heat superano 121 a 100 i Detroit Pistons, mentre i Toronto Raptors (anche grazie ai 31 punti di RJ Barrett) battono 122 a 92 i Dallas Mavericks. Largo successo (138 a 118) dei New Orleans Pelicans con i Washington Wizards, con Saddiq Bey che mette dentro 23 punti. Paolo Banchero ne segna 33 nella vittoria degli Orlando Magic sui Milwaukee Bucks (finisce 130 a 91). I Portland Trail blazers passano 131 a 111 con gli Indiana Pacers con il contributo da 28 punti di Scoot Henderson e i Chicago Bulls cedono ai Sacramento Kings (126 a 110). I Phoenix Suns, infine, battono 111 a 99 gli Charlotte Hornets, anche grazie ai 30 punti di Devin Booker.