Nba: San Antonio travolge Houston, vincono i Lakers

09 Mar 2026 - 10:53

Nella notte dell'Nba i San Antonio Spurs travolgono 145 a 120 gli Houston Rockets, anche grazie ai Victor Wembanyama (29 punti). Luka Doncic mette la firma con 35 punti nella vittoria per 110 a 97 dei Los Angeles Lakers sui New York Knicks. Mentre ai Cleveland Cavaliers non bastano i 30 di Donovan Mitchell per evitare la sconfitta contro i Boston Celtics (109 a 98). I Miami Heat superano 121 a 100 i Detroit Pistons, mentre i Toronto Raptors (anche grazie ai 31 punti di RJ Barrett) battono 122 a 92 i Dallas Mavericks. Largo successo (138 a 118) dei New Orleans Pelicans con i Washington Wizards, con Saddiq Bey che mette dentro 23 punti. Paolo Banchero ne segna 33 nella vittoria degli Orlando Magic sui Milwaukee Bucks (finisce 130 a 91). I Portland Trail blazers passano 131 a 111 con gli Indiana Pacers con il contributo da 28 punti di Scoot Henderson e i Chicago Bulls cedono ai Sacramento Kings (126 a 110). I Phoenix Suns, infine, battono 111 a 99 gli Charlotte Hornets, anche grazie ai 30 punti di Devin Booker.

Ultimi video

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

00:56
DICH CURTONI PER SITO 8/3 DICH

Curtoni: "Vincere in Italia è sempre bellissimo"

01:14
L'Italia scrive la storia

L'Italia scrive la storia

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

10:53
Nba: San Antonio travolge Houston, vincono i Lakers
09:42
Paralimpiadi Milano-Cortina: Chiara Mazzel oro nel SuperG ipovedenti
08:56
Tennis: Sinner batte Shapovalov e vola agli ottavi degli Indian Wells
21:35
Tennis: Indian Wells, Sabalenka agli ottavi senza problemi
21:34
Milan-Inter: Brignone e Paris premiati nel prepartita