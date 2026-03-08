CdM sci, prima manche slalom speciale Kranjsk: in testa Mcgrath, Vinatzer 12°

08 Mar 2026 - 10:56
Alex Vinatzer © ansa

Dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo di Kranjska Gora è al comando il norvegese Atle Lie Mcgrath in 48.23. Alle sue spalle il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen in 48.40 e il belga Armand Marchant in 48.78.

Con bel tempo e buone condizioni di pista, per l'Italia dopo la partenza dei primi trenta atleti al via il migliore è Alex Vinatzer, dodicesimo in 49.80. Poco più indietro Tommaso Sala in 50.38. Seconda manche di questo penultimo slalom stagionale alle 12.30, con corsa alla conquista della coppa di disciplina assolutamente. 

sci
coppa del mondo di sci
slalom speciale
alex vinatzer

11:07
Mondiali Jr: sci di fondo, bronzo Italia nella staffetta mista! Oro Norvegia
09:31
Indian Wells, Darderi subito fuori. Alcaraz in scioltezza, Djokovic fatica
23:28
World Baseball Classic, all'esordio l'Italia travolge il Brasile
20:04
Rugby, ct Quesada: "Un grande passo avanti nel nostro percorso"