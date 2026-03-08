CdM sci, prima manche slalom speciale Kranjsk: in testa Mcgrath, Vinatzer 12°
Alex Vinatzer © ansa
Dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo di Kranjska Gora è al comando il norvegese Atle Lie Mcgrath in 48.23. Alle sue spalle il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen in 48.40 e il belga Armand Marchant in 48.78.
Con bel tempo e buone condizioni di pista, per l'Italia dopo la partenza dei primi trenta atleti al via il migliore è Alex Vinatzer, dodicesimo in 49.80. Poco più indietro Tommaso Sala in 50.38. Seconda manche di questo penultimo slalom stagionale alle 12.30, con corsa alla conquista della coppa di disciplina assolutamente.