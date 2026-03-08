Ciclismo, Parigi-Nizza: Lamperti vince in volata la prima tappa

08 Mar 2026 - 18:17

Luke Lamperti si è imposto a sorpresa nella prima tappa della Parigi-Nizza, la frazione di 170 km da Acheres a Carrieres-sous-Poissy. Lo statunitense della EF Education-EasyPost ha battuto in uno sprint ristretto - a causa di un circuito 'nervoso' nel finale - il belga Vito Braet (Lotto Intermarchè) e il colombiano Orluis Aular (Movistar Team). Dodicesimo Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), migliore degli italiani. Domani è in programma la frazione totalmente pianeggiante di 187 km da Epone a Montargis.

