Ciclismo: in oltre 8.500 alla partenza della Gran fondo Strade bianche

Oltre 8500 amatori, di cui il 65% proveniente dall'Italia e il 35% dall'estero, si sono presentati stamani al via della Gran Fondo Strade Bianche Estra che ha chiuso il weekend di grande ciclismo sulle Crete Senesi. Le nazioni estere più rappresentate sono state Belgio, Francia, Paesi Bassi, Germania e Regno Unito. Il via è stato dato dalla Fortezza Medicea, arrivo in piazza del Campo, con la possibilità di scegliere se affrontare il percorso lungo da 137,7 km (con 10 sterrati) o quello più breve da 87 km ( 6 sterrati). A vincere la prova maschile Alberto Nardin, quella femminile è stata Martina Cavallo. "É un'emozione unica. Come Estra crediamo che l'energia non sia soltanto quella che produciamo e distribuiamo ogni giorno, ma anche quella che nasce dalla partecipazione e dalla condivisione di un obiettivo comune. Manifestazioni come questa dimostrano che è possibile coniugare sport e sostenibilità, promuovendo un modello di sviluppo che valorizza ciò che abbiamo e lo proietta verso il futuro", le parole di Alessandro Fabbrini, vice Presidente di Estra. "La Gran Fondo Strade bianche Estra continua a crescere anno dopo anno e anche questa edizione ha confermato il suo straordinario richiamo - il commento di Luca Onofrio, head of mass rvents di Rcs Sports & events -. Vedere oltre 8.500 appassionati provenienti da tutto il mondo pedalare sugli iconiche tratti di strade bianche delle Crete Senesi è qualcosa di davvero speciale. Questo evento rappresenta il perfetto collegamento tra la gara dei professionisti e la passione dei cicloamatori, che hanno l'opportunità di vivere la stessa atmosfera unica a poche ore di distanza dalle imprese dei campioni. Siamo orgogliosi che, come la gara dei professionisti, anche la Gran Fondo sia diventata un punto di riferimento a livello mondiale per la comunità internazionale dei cicloamatori".