Atletica: Kiplimo da record, mezza maratona a Lisbona in 57'20

Nuova impresa di Jacob Kiplimo, alla seconda gara dell'anno dopo la conquista del terzo titolo mondiale di cross a Tallahassee. Nella mezza maratona di Lisbona il 25enne ugandese centra nuovamente il primato del mondo sulla distanza in 57'20, abbassando di dieci secondi il limite ufficiale dell'etiope Yomif Kejelcha (57:30, Valencia 27 ottobre 2024). A distanza di poche settimane dalla mancata omologazione di World Athletics del 56'42 della scorsa stagione a Barcellona, è ancora il circuito della capitale portoghese a regalare soddisfazioni a Kiplimo, già autore nel 2021 di una precedente firma-record in 57'31. E' largo il margine inflitto al secondo classificato, il keniano Nicholas Kipkorir Kimeli (secondo in 57'08, record personale), quasi un munito e quaranta secondi sul terzo, l'altro keniano Gilbert Kipkosgei Kiprotich (58'59). Nella gara femminile vince l'etiope Tsige Gebreselama con la seconda miglior prestazione mondiale stagionale (1h04'48) sulla coppia formata dalle keniane Janeth Chepngetich (1h06'50) e Regina ambui (1h07'10).