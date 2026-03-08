Milan-Inter: Brignone e Paris premiati nel prepartita

Federica Brignone e Dominik Paris premiati a San Siro nel prepartita di Milan-Inter. I due campioni, tifosi milanisti, hanno ricevuto la maglia rossonera e l'applauso del pubblico. "È un'emozione grandissima, questo stadio è veramente magnifico", ha raccontato Brignone con al collo i due ori olimpici conquisti solo qualche settimana fa. "Quando tagli il traguardo e senti il boato è bellissimo. Quasi come un gol qua", ha sorriso la campionessa italiana.