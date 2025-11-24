Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Skeleton: Coppa del Mondo, confermato quintetto azzurro per tappa Innsbruck

24 Nov 2025 - 15:19

Tappa ad Innsbruck per il secondo appuntamento di Coppa del Mondo. Dopo il debutto stagionale a Cortina d'Ampezzo, il quintetto azzurro ha raggiunto il Tirolo per vivere sul budello di Igls, alle porte di Innsbruck, una nuova triplice sfida: venerdì 28 novembre il programma prevede le due prove individuali seguite dalla staffetta mista. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha confermato le convocazioni di Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio, Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis e Giovanni Marchetti.

Ultimi video

00:59
Coppa Davis live

Coppa Davis live

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

00:37
MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

01:10
MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:03
DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

01:33
L'ultima di Petrosyan

L'ultima di Petrosyan

00:59
Coppa Davis live

Coppa Davis live

I più visti di Altri Sport

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:40
Montappone vince il 37esimo Palio dei Comuni a Montegiorgio
15:19
Skeleton: Coppa del Mondo, confermato quintetto azzurro per tappa Innsbruck
14:13
Violenza sulle donne, Fipav Puglia: Danesi al fianco de 'La Settimana di Federica'
13:27
Tennis: Paolini chiude l'anno da ottava nel ranking, Sabalenka sempre regina
12:19
Tennis, Binaghi: "Quinto slam a Roma? Il governo ci deve credere"