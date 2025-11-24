Skeleton: Coppa del Mondo, confermato quintetto azzurro per tappa Innsbruck

Tappa ad Innsbruck per il secondo appuntamento di Coppa del Mondo. Dopo il debutto stagionale a Cortina d'Ampezzo, il quintetto azzurro ha raggiunto il Tirolo per vivere sul budello di Igls, alle porte di Innsbruck, una nuova triplice sfida: venerdì 28 novembre il programma prevede le due prove individuali seguite dalla staffetta mista. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha confermato le convocazioni di Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio, Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis e Giovanni Marchetti.