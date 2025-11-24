Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Violenza sulle donne, Fipav Puglia: Danesi al fianco de 'La Settimana di Federica'

24 Nov 2025 - 14:13

Il Comitato Regionale Fipav Puglia apre ufficialmente La Settimana di Federica 2025 con il videomessaggio di Anna Danesi, capitano della Nazionale Italiana femminile Campione del Mondo 2025 e vice capitano della Numia Vero Volley Milano. Un contributo di grande valore che inaugura una settimana dedicata alla memoria di Federica De Luca, vittima di femminicidio per mano del marito, e del piccolo Andrea, ucciso anch'egli dal padre nel 2016. Dal 24 al 30 novembre 2025, tutto il movimento pallavolistico pugliese sarà impegnato in un percorso condiviso di sensibilizzazione, testimonianza e responsabilità sociale. Su ogni campo territoriale e regionale verrà osservato un minuto di silenzio, saranno esposti simboli dedicati e verrà letto un messaggio pre-gara, perché il ricordo di Federica e Andrea possa arrivare a ogni atleta, famiglia e appassionato. Il 25 novembre a Trani, presso la Biblioteca Comunale "G. Bovio", è in programma "Lasciateci vivere", iniziativa realizzata in collaborazione con Fidapa Trani. Il momento centrale sarà il 28 novembre ad Acquaviva delle Fonti, con l'evento "Non è Amore! Uniti contro la violenza sulle donne" al Teatro Comunale "S.A. Luciani", che ospiterà scuole, associazioni sportive, la famiglia di Federica e la proiezione di due cortometraggi tematici. Nel corso della serata verrà conferito anche il Premio Nazionale "Federica De Luca", assegnato dalla Fipav all'ufficiale di gara donna di categoria nazionale distintasi nella stagione sportiva. Chiude il programma il progetto educativo "Relazioni in Gioco" della ASD Noha Volley di Noicattaro, dedicato alla gestione del conflitto nello sport attraverso attività rivolte ai più giovani. In questo contesto, il videomessaggio di Anna Danesi assume un peso simbolico straordinario. Non è solo la voce della Capitano della nostra Nazionale: è un invito, rivolto soprattutto ai più giovani, a crescere nello sport come luogo di rispetto, consapevolezza e protezione. Un messaggio che richiama tutti — società, dirigenti, atleti, arbitri, famiglie — a non voltarsi dall'altra parte e a fare della pallavolo un presidio di educazione e di valori.

Ultimi video

00:59
Coppa Davis live

Coppa Davis live

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

00:37
MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

01:10
MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:03
DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

01:33
L'ultima di Petrosyan

L'ultima di Petrosyan

00:59
Coppa Davis live

Coppa Davis live

I più visti di Altri Sport

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:19
Skeleton: Coppa del Mondo, confermato quintetto azzurro per tappa Innsbruck
14:13
Violenza sulle donne, Fipav Puglia: Danesi al fianco de 'La Settimana di Federica'
13:27
Tennis: Paolini chiude l'anno da ottava nel ranking, Sabalenka sempre regina
12:19
Tennis, Binaghi: "Quinto slam a Roma? Il governo ci deve credere"
11:35
Curling, Europei femminili, Italia supera Scozia