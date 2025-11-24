Logo SportMediaset

Tennis, Binaghi: "Quinto slam a Roma? Il governo ci deve credere"

24 Nov 2025 - 12:19

Così il presidente della Federtennis Binaghi a Radio Anch'io Sport: "Quinto Slam a Roma? Assolutamente sì, l'importante è che non ci creda solo io, ci deve credere anche il Governo". Binaghi ha poi concluso in questo modo sulle prossime edizioni della Finals che si giocheranno in Italia: "Le Finals? Con Abodi c'è una lunga amicizia, c'è una condivisione totale degli obiettivi. Non abbiamo ancora affrontato il tema di dove saranno le FInals nel prossimo quadriennio. L'anno prossimo sicuramente giochiamo a Torino. Lo ringrazio perché ci è stato vicino ieri, era stato anche a Malaga quando abbiamo vinto la prima Davis". 

12:19
Tennis, Binaghi: "Quinto slam a Roma? Il governo ci deve credere"
11:35
Curling, Europei femminili, Italia supera Scozia
10:00
Nba: Oklahoma inarrestabile, Doncic trascina i Lakers
09:05
Curling, Europei: doppia sconfitta azzurra nel terzo turno
08:47
Pattinaggio, CdM pista lunga: vittoria Giovannini nella mass start a Calgary