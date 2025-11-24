Tennis: Paolini chiude l'anno da ottava nel ranking, Sabalenka sempre regina

Jasmine Paolini chiude l'anno da numero 8 della classifica mondiale del tennis. La toscana resta la leader della azzurre, , posizione invariata per Elisabetta Cocciaretto, al numero 84, mentre fa due passi indietro Lucia Bronzetti, uscita un mese fa dalla top cento: la romagnola è ora numero 105. "Best ranking" invece per la 17enne romana Tyra Caterina Grant, che fa cinque passi avanti ed è ora numero 206. Dopo la conclusione delle WTA Finals di Riad la top ten del ranking resterà immutata fino a gennaio.
Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la cinquantottesima settimana consecutiva e chiude la stagione con un vantaggio di 2.475 punti sulla campionessa di Wimbledon, Iga Swiatek. Sul terzo gradino del podio c'è la vincitrice del Roland Garros, la statunitense Coco Gauff, staccata sempre di 1.632 punti dalla polacca.