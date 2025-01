Skeleton: CdM, Gaspari sesto dopo la prima manche di Winterberg

Sesto e decimo posto per Mattia Gaspari e Amedeo Bagnis al termine della prima run della sfida di Coppa del Mondo di Winterberg, in Germania. Il 2025 dello skeleton si è aperto con il miglior riferimento parziale dell'austriaco Samuel Maier, capace nella nevicata che ha caratterizzato la mattinata di Winterberg di fermare il cronometro sul 56"80 per precedere di 4 centesimi di secondo il britannico Matt Weston. Classifica davvero corta per le prime sei posizioni: l'ucraino Heraskevych è terzo a 0"14, seguito dai due tedeschi Cristopher Grotheer (+0"16) e Felix Keisinger (+0"25) con Gaspari sesto a 0"29 dalla vetta della classifica provvisoria. Poco dopo, Bagnis è decimo e paga 0"56 da Maier, separato dal compagno di squadra da Nydegger, Wyatt e Lin; ancora in partenza Giovanni Marchetti. La seconda run è in programma alle 11.19.