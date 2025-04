Skateboard: imposto limite minimo d'età, 14 anni per i Giochi

Niente più Sky Brown, all'epoca dodicenne, o Rayssa Leal detta 'A Fadinha' (la Fatina). 'World Skate', federazione mondiale dello Skateboard che tanti momenti spettacolari ha regalato durante le Olimpiadi di Tokyo e Parigi, ha deciso di imporre un limite di età minimo per poter partecipare ai Giochi, che a partire da Los Angeles 2028 sarà di 14 anni. Che, viene specificato in una nota, non dovranno essere stati necessariamente compiuti ma ciò dovrà avvenire entro la fine di quell'anno: in altre parole, un atleta nato nel 2014 potrà essere prendere parte all'Olimpiade californiano anche se compirà 14 anni dopo il 30 luglio, ultimo giorno di gare. Il provvedimento è stato sottoscritto anche dalla brasiliana Leticia Buffoni, presidente della commissione atleti e celebre in patria anche per essere stata fidanzata con Neymar. Se queste regole fossero già state in vigore, a proposito di Barsile, Rayssa Leal non avrebbe potuto partecipare a Tokyo 2021, quando vinse l'argento a 13 anni di età, mentre la cinese Zhang Haohao non avrebbe potuto stabilire il record di precocità, 11 anni, di Parigi 2024. Alla britannica Sky Brown, bronzo a Parigi nel Park, sarebbe invece stato impossibile disputare la sua prima Olimpiade, quella di Tokyo quando aveva 13 anni. World Skate ha deciso di imporre un limite di età anche per la partecipazione alle Olimpiadi giovanili, fissato a 12 anni.