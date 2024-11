SINNER: "LE PALLINE UN TEMA DA AFFRONTARE IN FUTURO"

"Le palline sono sempre un tema di discussione, in particolare il cambio di palline da un torneo all'altro. Dipende anche dalla superficie di gioco. A volte sembra che vadano un po' lente. Non mi faccio tanti problemi perché non è una cosa che puoi cambiare durante il torneo, quindi ti devi adattare: Sarà sicuramente una discussione da fare per il futuro". Lo ha detto Jannik Sinner - in merito alle recenti polemiche sulle palline da tennis utilizzate nel circuito - nella conferenza stampa dopo la partita vinta con Daniil Medvedev alle Atp Finals di Torino.