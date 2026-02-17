F1: dopo 20 anni lascia il capo progettista della Red Bull, Craig Skinner

17 Feb 2026 - 14:48

Craig Skinner, capo progettista della Red Bull, lascia con effetto immediato il team del quale faceva parte dal 2006. In 20 anni Skinner ha lavorato a stretto contatto con Adrian Newey, che nel frattempo ha lasciato a sua volta la squadra per unirsi ad Aston Martin, e con Pierre Wache, a capo della divisione tecnica della Red Bull. Ha avuto un ruolo chiave nel successo della Red Bull, che ha vinto quattro titoli mondiali consecutivi tra il 2021 e il 2024 con Max Verstappen. Red Bull, sotto la guida del team principal Laurent Mekies, ha vissuto una rinascita verso la fine dello scorso anno grazie a una serie di aggiornamenti sulla vettura, che hanno permesso a Verstappen di vincere sei delle ultime nove gare e di lottare per il titolo fino alla fine della stagione. In vista del secondo test pre-stagionale in Bahrain, è emerso che Skinner ha lasciato il team, ma non è ancora chiaro quale sarà la sua prossima mossa e chi lo sostituirà, anche se sembra probabile una soluzione interna. Nel dare notizia dell'addio, Red Bull in un comunicato lo ringrazia "per il suo duro lavoro e il suo impegno".

