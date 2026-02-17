F1: dopo 20 anni lascia il capo progettista della Red Bull, Craig Skinner
Craig Skinner, capo progettista della Red Bull, lascia con effetto immediato il team del quale faceva parte dal 2006. In 20 anni Skinner ha lavorato a stretto contatto con Adrian Newey, che nel frattempo ha lasciato a sua volta la squadra per unirsi ad Aston Martin, e con Pierre Wache, a capo della divisione tecnica della Red Bull. Ha avuto un ruolo chiave nel successo della Red Bull, che ha vinto quattro titoli mondiali consecutivi tra il 2021 e il 2024 con Max Verstappen. Red Bull, sotto la guida del team principal Laurent Mekies, ha vissuto una rinascita verso la fine dello scorso anno grazie a una serie di aggiornamenti sulla vettura, che hanno permesso a Verstappen di vincere sei delle ultime nove gare e di lottare per il titolo fino alla fine della stagione. In vista del secondo test pre-stagionale in Bahrain, è emerso che Skinner ha lasciato il team, ma non è ancora chiaro quale sarà la sua prossima mossa e chi lo sostituirà, anche se sembra probabile una soluzione interna. Nel dare notizia dell'addio, Red Bull in un comunicato lo ringrazia "per il suo duro lavoro e il suo impegno".