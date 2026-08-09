Berruti, Jacobs: "La sua leggerezza un modello, agli Europei correrò per lui"

6 marzo 2021: nel corso dei campionati europei indoor di Torun in Polonia, Jacobs ottiene la prima grande affermazione della sua carriera dominando la finale dei 60 metri con il tempo di 6"47, che gli vale anche il nuovo primato italiano appartenente dal 2013 a Michael Tumi con 6"51. © Getty Images
"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Livio Berruti. Fu oro olimpico battendo per la prima volta, lui italiano, i campioni americani, e sfiorò il bis con la staffetta. E mi riconosco molto nella sua affascinante falcata da "angelo". La leggerezza di Berruti è un modello per noi velocisti. Dice quanto è bella la nostra specialità e quanta emozione ha potuto trasmettere a milioni di italiani e non solo. Mi inchino al ricordo della sua grande impresa che centrò a soli 21 anni, anche lui come me nelle Fiamme Oro. Gli sono anche grato per le sue parole dopo la mia vittoria a Tokyo: 'È stata una gara emozionante, mi ha fatto tornare indietro di sessant'anni. Ho trovato un valido erede'. Correrò per lui, a Birmingham". Queste le dichiarazioni di Marcell Jacobs, attualmente impegnato agli Europei di atletica a Birmingham, commentando la scomparsa del campione olimpico di Roma 1960, Livio Berruti.