Berruti, Jacobs: "La sua leggerezza un modello, agli Europei correrò per lui"

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Livio Berruti. Fu oro olimpico battendo per la prima volta, lui italiano, i campioni americani, e sfiorò il bis con la staffetta. E mi riconosco molto nella sua affascinante falcata da "angelo". La leggerezza di Berruti è un modello per noi velocisti. Dice quanto è bella la nostra specialità e quanta emozione ha potuto trasmettere a milioni di italiani e non solo. Mi inchino al ricordo della sua grande impresa che centrò a soli 21 anni, anche lui come me nelle Fiamme Oro. Gli sono anche grato per le sue parole dopo la mia vittoria a Tokyo: 'È stata una gara emozionante, mi ha fatto tornare indietro di sessant'anni. Ho trovato un valido erede'. Correrò per lui, a Birmingham". Queste le dichiarazioni di Marcell Jacobs, attualmente impegnato agli Europei di atletica a Birmingham, commentando la scomparsa del campione olimpico di Roma 1960, Livio Berruti.