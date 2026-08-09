Nba, addio a Don Nelson: 5 volte campioe coi Celtics e leggenda della panchina

Irina Shayk e Devin Booker sono la nuova coppia del momento
© instagram | Irina Shayk
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Don Nelson, secondo allenatore con il maggior numero di vittorie nella storia della Nba e cinque volte campione in precedenza come giocatore con la maglia dei Boston Celtics, è morto all'età di 86 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. Nelson ha fatto parte di cinque squadre vincitrici del titolo con Boston dal 1966 al 1976 e i Celtics hanno ritirato la sua maglia numero 19. Come allenatore, Nelson ha chiuso con un record di 1.335 vittorie - quello che era stato un record fino a quando Gregg Popovich non lo ha superato nel 2022 - e 1.063 sconfitte, nelle sue esperienze con Golden State, Milwaukee, New York e Dallas dal 1976 al 2010.
Nelson, che è stato inserito nella Basketball Hall of Fame nel 2012, non ha mai raggiunto le finali Nba come allenatore, ma è rimasto nella memoria come una leggenda per la sua lunghissima carriera tra i tecnici. "Don Nelson è stato un vero innovatore, la cui influenza sul gioco del basket si fa sentire ancora oggi - ha ricordato il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr - Ha costantemente sfidato il pensiero convenzionale, ha sperimentato diverse formazioni e stili di gioco e ha intravisto nel gioco possibilità che spesso altri non vedevano. Gran parte di ciò che oggi è all'ordine del giorno nella Nba moderna può essere ricondotto al modo in cui Nellie affrontava il gioco".
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