Sinner e Alcaraz, nuova sfida al Six Kings di Riyad

14 Ott 2025 - 09:19

Chiusa la stagione asiatica il tennis torna in Europa ma non per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due campioni rivali saranno di scena al Six King's Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita. Con loro gli altri quattro fortunati, che guadagneranno 1,5 milioni di dollari per la sola partecipazione, sono Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas chiamato a sostituire l'infortunato Jack Draper. Il vincitore del torneo-esibizione intascherà sei milioni. Dal punto di vista dello spettacolo l'evento si annuncia un successo grazie alla impressionante e ricca macchina organizzativa; dal punto di vista sportivo le attenzioni sono rivolte all'ennesimo capitolo della sfida tra Sinner ed Alcaraz. Un test in vista delle Finals Atp di Torino, ultimo grande appuntamento della stagione, in programma dal 9 al 16 novembre nel capoluogo piemomntese. L'italiano ha vinto la scorsa edizione, battendo in finale proprio lo spagnolo: arriva al Six Kings Slam dopo il ritiro al terzo turno al Masters 1000 di Shanghai per crampi ma con alle spalle anche l'incoraggiante vittoria all'Atp 500 di Pechino. Affronterà mercoledì Tsitsipas nei quarti. Dalla sua ha la superficie in cemento di Riyad. Il numero 2 del ranking mondiale è già nella calda città saudita. L'azzurro ha ricevuto un'accoglienza da re già in aeroporto, dove ha trovato decine di tifosi in fila per una foto o un autografo. "Sono veramente felice di essere di nuovo qui a Riad per giocare il Six Kings Slam e spero che vi divertiate, ci vediamo mercoledì", ha detto. Le sue prime parole sono state postate in un video pubblicato dagli organizzatori su Instagram, e rilanciato nelle storie dallo stesso Sinner. Alcaraz arriva dopo la vittoria all'Atp 500 di Tokyo in finale contro Fritz e la mancata partecipazione "per affaticamento muscolare e mentale" al Masters di Shanghai, una pausa dovuta probabilmente alla necessità di recuperare energie. Giocherà direttamente in semifinale contro il vincente tra Fritz e Zverev. A rovinare la festa ai due favoriti c'è soprattutto Djokovic: il serbo, quinto nella classifica Atp, giunge dalla semifinale persa al Masters 1000 di Shanghai contro Valentin Vacherot nel corso della quale ha mostrato segni di affaticamento fisico. Attenderà in finale il vincente tra Sinner e Tsitsipas. Taylor Fritz, numero 4 Atp, proverà a sorprendere tutti: di recente a San Francisco ha battuto Alcaraz. Zverev, numero 3 al mondo, punta sull'esperienza ma non ama i tornei indoor. Il torneo si svolgerà dal 15 al 18 ottobre presso l'ANB Arena della capitale saudita davanti a 8.000 spettatori. Il 16 ottobre le semifinali. Sabato 18 riposo e domenica 19 le finali per terzo e quarto posto e per primo e secondo posto.

