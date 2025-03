E' tutto pronto per la 46/a edizione del Rally Valle d'Aosta, in programma il 3 e 4 maggio, con partenza ed arrivo a Saint-Vincent. Il programma, ancora da definire, prevede due prove speciali il primo giorno e quattro prove speciali il giorno successivo. Il parco assistenza sarà allestito nel piazzale della cabinovia Aosta-Pila. La cerimonia di premiazione avverrà nel pomeriggio del 4 maggio in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-Vincent.