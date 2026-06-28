Settecolli: Quadarella cala il tris, azzurra domina anche i 400 sl

28 Giu 2026 - 20:45
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Simona Quadarella, dopo i successi nei 1500 e negli 800 stile libero, cala il tris alla 62/a edizione del trofeo Settecolli. La nuotatrice romana, infatti, ha vinto la finale dei 400 stile libero chiudendo la propria gara in 4'05''10 precedendo Elisa Pignotti, seconda in 4'10''39, mentre terza è la brasiliana Paula Maria Heitmann in 4'10"5. "Sono molto contenta perché ho vinto in tutte e tre le distanze, nuotare qui è sempre e divertente. A Parigi cambierà un po' tutto, sicuramente l'atmosfera. Spero che questo europeo vada bene", le parole di Quadarella dopo la gara.

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