Basket: Trento in ritiro in Val di Non, 29/8 test con Cremona

Dolomiti Energia Trentino dal 26 al 29 agosto sarà in ritiro casalingo pre season a Cles, in provincia di Trento. I bianconeri raggiungeranno la Val di Non mercoledì 26 agosto e saranno ospiti dell'Hotel Miraval di Coredo per tre giorni di preparazione prima della Melinda Cup, in programma sabato 29 agosto alle 17 contro la Juvi Cremona. Tutti gli allenamenti si svolgeranno al Centro sportivo Ctl di Cles e saranno a porte aperte e gratuiti, così come l'amichevole contro il club cremonese. Il presidente Luigi Longhi ha detto: "Con grande piacere torniamo nella splendida val di Non per preparare al meglio la stagione. Ringrazio l'Apt, il Comune di Cles e l'Hotel Miraval che ci accoglieranno con squisita gentilezza e professionalità. Per noi è motivo di orgoglio essere testimoni della valle e quindi del territorio trentino con le sue bellezze. Non vediamo l'ora di iniziare la stagione e invito tutti i tifosi alla prima amichevole di sabato 29 agosto per vedere la nuova squadra all'opera".