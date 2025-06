Serie A Baseball: doppiette per Parma, San Marino e Bologna

Il ricco sabato della nona giornata della Serie A Baseball, Girone A, è caratterizzato da tre doppiette e un pareggio. Ottiene il bottino pieno il Parma Clima, che dopo aver vinto a fatica Gara 1, per 10-5 agli extrainning, si impone per 6-1 nella seconda partita contro il BBC Grosseto. 10-4 e 12-1, con manifesta all'ottavo, sono invece i risultati con cui il San Marino vince le due sfide con il Big Mat. Dopo il successo di venerdì sera, la Unipol Bologna fa il bis per 14-2 (manifesta al settimo) sulla Hotsand Macerata. La Palfinger Reggio Emilia cede invece in Gara 1 contro il Nettuno 1945, 5-2, per poi riscattarsi e avere la meglio 4-3 nella partita serale.