Bob, team azzurri in allenamento da domani a Koenigssee

Allenamento al gran completo per le squadre A e B azzurre di bob su pista artificiale, convocato dal direttore tecnico Maurizio Oioli per l'allenamento in programma a Koenigssee (Germania) da lunedì 9 a domenica 15 giugno. Si tratta di Patrick Baumgartner, Mattia Variola, Robert Mircea, Delmas Obou, Alex Verginer, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Tobia Bocchio, Fabio Batti, Alex Pagnini, Mario Lambrughi, Matteo Storti, Massimiliano Di Stasio e Riccardo Ragazzi fra gli uomini, Giada Andreutti, Noemi Cavalleri, Anna Costella, Tania Vicenzino e Simona De Silvestro fra le donne, accompagnati dai tecnici Manuel Machata, Giovanni Mulassano, Simone Bertazzo, Costantino Ughi e Alessandro Monte.