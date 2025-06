In Moto2 il turco Denis Oncu (Kalex) ha vinto per appena tre millesimi il Gp di Aragon, ottava tappa del motomondiale. Il pilota turco ha preceduto nell'ultima curva il brasliano Diogo Moreira (Kalex), terzo il belga Berry Baltus (Kalex). Dicassettesimo Tony Arbolino, migliore degli italiani. In classifica generale Gonzalez e Canet guidano con 118 punti, Moreira si porta a 90 e Baltus a 89.