David Munoz ha vinto in volata in Moto3 il Gp di Aragon, ottavo round stagionale del Mondiale. Primo successo in carriera nella categoria iridata per il diciannovenne spagnolo del team Intact GP, che ha preceduto per soli 50 millesimi il rookie iberico Maximo Quiles (team Aspar). Terzo un altro debuttante spagnolo, Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo). Quinto Luca Lunetta (team SIC58).