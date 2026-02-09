Mondiali di cricket, l'Italia battuta dalla Scozia nel suo match d'esordio assoluto

Prima partita e prima sconfitta per l'Italia del cricket ad un Mondiale. Gli azzurri all'esordio assoluto nella rassegna iridata che si gioca tra India e Sri Lanka sono stati battuti dalla Scozia all'Eden Gardens di Calcutta (girone C). 207-134 il punteggio a favore degli scozzesi guidati da un super George Munsey e Michael Jones. Il cammino degli azzurri del cricket proseguirà giovedì 12 febbraio contro il Nepal, al Wankhede Stadium di Mumbai, per poi tornare a Calcutta martedì 16 nella sfida all'Inghilterra.