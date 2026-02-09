Mondiali di cricket, l'Italia battuta dalla Scozia nel suo match d'esordio assoluto

09 Feb 2026 - 10:20

Prima partita e prima sconfitta per l'Italia del cricket ad un Mondiale. Gli azzurri all'esordio assoluto nella rassegna iridata che si gioca tra India e Sri Lanka sono stati battuti dalla Scozia all'Eden Gardens di Calcutta (girone C). 207-134 il punteggio a favore degli scozzesi guidati da un super George Munsey e Michael Jones. Il cammino degli azzurri del cricket proseguirà giovedì 12 febbraio contro il Nepal, al Wankhede Stadium di Mumbai, per poi tornare a Calcutta martedì 16 nella sfida all'Inghilterra. 

Ultimi video

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:29
MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

02:14
DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

I più visti di Altri Sport

MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:55
Nba: Knicks superano Boston, vincono i Clippers
10:20
Mondiali di cricket, l'Italia battuta dalla Scozia nel suo match d'esordio assoluto
10:04
Addio a Enrico Benzing: l'ingegnere e giornalista che spiegò la Formula 1 agli italiani
22:21
Milano-Cortina 2026 da record per l'Italia: mai 6 medaglie in un solo giorno
19:43
Pallavolo: Conegliano batte Scandicci nella rivincita della finale mondiale