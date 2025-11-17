Sebastiani Basket Rieti torna a giocare a porte aperte

A poco più di un mese dall'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita all'autista Raffaele Marianella, il Tribunale federale della Federazione italiana pallacanestro ha revocato oggi la misura cautelare che obbligava la RSR Sebastiani basket Rieti a giocare gli incontri del campionato A2 a porte chiuse in casa. Il provvedimento era stato adottato in seguito ai fatti del 19 ottobre scorso, quando tre ultrà della Sebastiani, dopo l'incontro con la squadra di Pistoia, lanciarono pietre e mattoni contro il pullman che stava riportando a casa i tifosi toscani uccidendo uno dei due autisti. Dunque, dalla gara di sabato 22 novembre alle 21, contro l'Urania Milano, la Sebastiani Rieti tornerà a giocare le gare al PalaSojourner in presenza del pubblico. "Una notizia - afferma la stessa società reatina - che riempie di gioia perché dopo un mese così difficile per la nostra Società e la nostra Città, tornare a sentire il calore dei nostri tifosi è meraviglioso. Torneremo alla normalità non dimenticando mai quanto accaduto e continuando a mantenere vivo il ricordo di Raffaele Marianella e continuando a trasmettere attraverso la Pallacanestro i veri valori dello sport, come abbiamo sempre fatto da 6 anni a questa parte".