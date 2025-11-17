Cent'anni Golf Club Milano nel 2028 con gli Open d'Italia

Il Golf Club Milano si prepara a festeggiare i cent'anni, nel 2028, con gare nazionali e internazionali che culmineranno con il ritorno degli Open d'Italia. In programma anche un evento dedicato alla memoria di Gianni Albertini, storico presidente del Golf Club Milano e della Federazione Italiana Golf tra gli anni '50 e '60 e protagonista dello sviluppo della disciplina in Italia. "La Lombardia ha il più alto numero di tesserati della Federazione Italiana Golf, con circa 23mila praticanti. Questo risultato è stato ottenuto anche grazie a figure carismatiche e di spicco come Albertini - sottolinea il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, presentando le iniziative per i cent'anni del Golf Club Milano - La sua storia è un patrimonio che merita di essere custodito e trasmesso. Albertini ha interpretato lo sport come impegno, disciplina, responsabilità. Valori che oggi più che mai rappresentano una guida per le realtà sportive lombarde e per i tanti giovani che si avvicinano al golf". "La collaborazione con il Golf Club Milano è importante - afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - ed altrettanto importante è la valorizzazione di uno sport che all'estero, negli Stati Uniti ad esempio, è molto diffuso mentre da noi è visto ancora come elitario. Ci sono segnali differenti, tuttavia, credo si stia aprendo sempre più verso nuove frange di praticanti, essendoci sempre più opportunità di coinvolgimento".