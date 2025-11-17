Beach volley, Mondiali: avanzano entrambe le coppie azzurre

Si è conclusa la terza giornata di gare dei Campionati del Mondo di beach volley in corso di svolgimento al 'The Drive' di Adelaide (Australia) e, con essa, si sono concluse anche tutte le pool. In virtù dei risultati ottenuti nelle tre partite del girone, entrambe le coppie azzurre avanzano nella manifestazione. Nell'ultima uscita, prima dei turni ad eliminazione diretta, sono arrivate una vittoria e una sconfitta per le compagini federali. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si rifanno immediatamente dalla sconfitta subita nella giornata di ieri contro le neozelandesi Polley/MacDonald e battono con un secco 2-0 (21-16, 21-12) le statunitensi Donlin/Denaburg.