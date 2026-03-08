Sci, Zenere al primo podio: "Sarei stata felice anche per un ottavo posto"

"Sarei stata felice anche per un ottavo posto. Dopo Andorra mi sono fatta male all'altro ginocchio, l'unico sano che mi era rimasto. E quindi ero molto zoppa. Prima di partire mi si è bloccato e ho temuto di non riuscire più a scendere. Ho cercato solo di sciare bene. Era un tracciato da gigantiste e ho cercato di tirare fuori il mio gigantismo. Buona festa della donne". Così a Raisport Asja Zenere, terza nel SuperG in Val di Fassa, suo primo podio in carriera.