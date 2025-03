Sci velocità, CdM: Greggio e Origone vincono gara 1 a Vars

Valentina Greggio e Simone Origone sono davanti a tutti! Doppietta azzurra nella prima gara dell'intensa tappa di Vars che si concluderà con le sfide valide per l'assegnazione dei titoli Mondiali. Nella prima gara di Coppa del Mondo ospitate dalla località francese - la quinta stagionale - Valentina Greggio si è confermata imbattibile, andando ad imporsi per la quinta volta consecutiva in stagione toccando i 187,37 chilometri orari mentre alle sue spalle il duello per la piazza d'onore si è giocato sul filo dei decimi, con la padrona di casa Clea Martinez (183,11 km/h) a precedere la svedese Agnes Abrahamsson (183,01 km/h). Per Valentina si tratta della vittoria numero 49 in carriera nella Coppa del Mondo di sci velocità. Quarto successo stagionale - 63esimo della carriera - invece per Origone che nella sfida decisiva è tornato davanti a tutti con la velocità di 189,95 km/h per battere il neozelandese Tawny Wagstaff, secondo con 188,04 km/h e dil ceco Radim Palan che ha completato il podio con 187,98; solo quarto l'atteso beniamino di casa Simon Billy, 187,94 km/h. Si erano fermati in semifinale Samuele Capello 26esimo con 179,90 km/h e Daniele Volpino 31esimo a 172,43 km/h. Greggio comanda a punteggio pieno la classifica generale di Coppa del Mondo, primato che condivide con Origone, leader della graduatoria maschile in forza dei 4 successi ed un secondo posto ottenuti in stagione.