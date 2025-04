Sci: trofeo Mezzalama, Boscacci e Antonioli campioni

Michele Boscacci e Robert Antonioli conquistano il 24esimo Trofeo Mezzalama e si laureano campioni del Mondo della lunga distanza. Sulle alte quote della Val d'Aosta, tra Cervinia e Gressoney, i due azzurri del Centro Sportivo Esercito coronano con la prestigiosa vittoria la stagione invernale, precedendo sul traguardo i francesi William Bon Mardion e Xavier Gachet, con l'altro team transalpino formato da Samuel Equy e Mathei Jacquemod a completare il podio iridato. In testa praticamente dal via, Boscacci e Antonioli hanno coperto i 41,2 chilometri del tracciato in 4h29'19, transitando sulle vette del Castore e del Lyskamm, oltre i 4000 metri di quota, prima della picchiata verso Gressoney La Trinitè. La coppia azzurra ha lasciato a 17" Gachet/Bon Mardion e a 4'31 Equy/Jacqemoud; quarto posto quindi per Alex Oberbacher e William Boffelli, seguiti da Davide Magnini e Matteo Eydallin. Trionfo francese invece nella prova femminile, con Axelle Gachet Mollaret ed Emily Harrop imprendibili e pronte a prendersi il titolo iridato dopo 5h23'35 di gara. Ma alle spalle delle due transalpine è doppia medaglia per l'Italia con Alba De Silvestro e Giulia Compagnoni argento (+6'45) ed Ilaria Veronese e Lisa Moreschini bronzo