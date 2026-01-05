Logo SportMediaset

Sci: sei azzurri per Campiglio, tutto pronto per la 3-Tre in notturna

05 Gen 2026 - 19:15

Il direttore tecnico Max Carca ha diramato i convocati per la 3Tre in notturna di Campiglio. Per l'Italia saranno in gara sei atleti: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera che ha vinto la selezione interna. E' tutto pronto nella località trentina per lo slalom del 7 gennaio, che si prospetta all'insegna del freddo intenso. Ricco, come sempre, il programma pre-gara, con l'estrazione dei pettorali alle 18.30 di martedì 6 gennaio e presentazione della squadra italiana alle 19. La prima manche mercoledì prenderà il via alle 18 e la seconda alle 21. 

