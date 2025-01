Sci, Presentata l'ALPECIMBRA Fis Children Cup 2025

Per la quindicesima volta il Criterium Internazionale Giovani Fis di sci alpino per le categorie under 14 e under 16 si svolgerà sulle piste di Fondo Grande di Folgaria. Un traguardo importante per la 64ª edizione dell’evento ora denominato ALPECIMBRA Fis Children Cup, la 54ª con validità internazionale sotto l’egida della Federazione Internazionale. Con orgoglio ed enfasi le novità sono state presentate presso sala Nones nella sede di Banca per il Trentino Alto Adige dal presidente del Comitato Organizzatore di TTS Fabrizio Gennari assieme alla vicepresidente della Provincia di Trento Francesca Gerosa, Paola Mora di Coni Trento, Tiziano Mellarini di Fisi del Trentino, Gianluca Gatti presidente di Apt Alpe Cimbra, Michael Rech sindaco di Folgaria, Ivan Pergher presidente della Polisportiva Alpe Cimbra, Ermanno Villotti presidente vicario dell’istituto bancario regionale, Ezio Gobbi presidente del gruppo Dao e Salvatore Panetta in rappresentanza del Comune di Trento.

Dal 4 all’8 febbraio prossimi i collaudati tracciati di Fondo Grande di Folgaria ospiteranno l’edizione numero 64 del “mondialino” riservato alle promesse delle categorie under 14 e under 16, la 54ª con validità di Criterium Internazionale Fis.

Un appuntamento imperdibile per i giovani talenti dello sci alpino, tant’è che pure quest’anno la starting list dell’evento sarà qualificata e corposa, forte di atleti provenienti da 38 nazioni. Ad aprire l’elenco sono le big europee, che generalmente si contendono il successo finale, su tutte Italia, Austria e Germania, ma non ci si può certo dimenticare della Norvegia, una delle super potenze del Circo Bianco.

Raggiungeranno il Trentino e l’Alpe Cimbra anche le rappresentative dei ben più lontani Stati Uniti, Giappone, Corea, Kazakistan, Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Argentina e Cile, giusto per citarne alcuni altri.

Tanti sciatori in rampa di lancio che puntano a iscrivere il loro nome in un albo d’oro infarcito di grandi firme: da Thöni a Tomba, da Goggia a Brignone e Mikaela Shiffrin, che proprio dalle nevi trentine spiccò il volo verso il grande palcoscenico della Coppa del Mondo. È accaduto, più recentemente, alla croata Zrinka Ljutic e alla piemontese con passaporto albanese Lara Colturi, senza dimenticare il recente eroe della 3Tre di Madonna di Campiglio Albert Popov, che nel 2012 e nel 2013 (proprio a Folgaria) conseguì un doppio successo in slalom speciale tra gli under 16, conquistando anche due medaglie d’argento in slalom gigante. E in chiave trentina il presidente del Comitato regionale Tiziano Mellarini si è augurato che possa arrivare il quarto successo di atleti della sua realtà, dopo le vittorie di Fiorenzo Gerola nel 1971, Michele Rech Dalprà nel 1979 e Mirko Focher nel 2022, fra l'altro i primi due degli altipiani cimbri e il terzo solandro che vinse proprio sulle piste di Folgaria.

È dunque la storia, che annualmente si ripete e si rinnova, a certificare la qualità e il valore dell’evento che vede sedere in cabina di regia lo sci club TTS, spalleggiato dall’Apt Alpe Cimbra, dallo Ski Team Polisportiva Alpe Cimbra per gli aspetti tecnici in pista e da Folgaria Ski, oltre che da una serie di rilevanti partner istituzionali e privati, Trentino Marketing in primis.

Il programma della manifestazione è leggermente cambiato rispetto alle passate edizioni, mentre medesimo sarà il teatro di gara, ovvero le piste Martinella Nord (per lo slalom speciale) e Agonistica (per lo slalom gigante), l’una affianco all’altra, con il pubblico che potrà dunque seguire dal comodo parterre lo sviluppo di tutte le gare.

Il format dell'evento sarà quello proposto nelle scorse stagioni, con la differenza che le selezioni nazionali verranno posticipate di un giorno: le gare valevoli per la composizione della squadra azzurra si terranno martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, con lo slalom speciale Allievi e il gigante Ragazzi nella prima giornata, mentre nella seconda ci saranno lo slalom under 14 e il gigante under 16.

Giovedì 6 febbraio si terrà, a partire dalle 18.30, la consueta cerimonia d’apertura, con la vivace sfilata delle rappresentative nazionali lungo le vie del centro abitato di Folgaria, a precedere le attese gare della fase internazionale, messe in calendario per venerdì 7 e sabato 8 febbraio, con il medesimo programma delle selezioni nazionali.

Tutte le gare godranno della diretta streaming sul sito sportcultura.tv e l’evento godrà anche di una sintesi di 30 minuti trasmessa da Raisport.

L’altra novità del 2025 è rappresentata dalla collocazione temporale del Premio Pittura, giunto alla 56ª edizione. L’evento di contorno che accompagna da lunghi anni la manifestazione sportiva, patrocinato dalla Banca per il Trentino Alto Adige, si terrà sabato 1 febbraio in Piazza Fiera a Trento (dalle 14.30 alle 17), dove i giovani pittori delle scuole elementari di tutta la provincia daranno sfogo alla loro fantasia e vena artistica.