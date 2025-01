Sci: pioggia disturba prova libera Garmisch, cade azzurra Thaler

Un'ondata improvvisa di caldo e la pioggia hanno condizionato la prima prova della discesa libera prevista sabato prossimo a Garmisch-Partenkirchen per la coppa del mondo femminile di sci. Su un tracciato accorciato, dato che l'arrivo è stato 'alzato' di molte centinaia di metri, l'austriaca Nadine Fest ha realizzato il miglior tempo, 1'08″19, davanti alla connazionale Magdalena Egger e alla ceca Ester Ledecka, seconde a pari merito a 4 centesimi. Decimo tempo e migliore azzurra Nadia Delago, in ritardo di un decimo, mentre Sofia Goggia è finita 21/a a 1″69 e Vicky Bernardi 22/a. Più attardate Nicole Delago e Roberta Melesi, mentre Federica Brignone, leader della classifica generale di Coppa e pettorale rosso in discesa, ha concluso con un tempo molto alto, senza minimamente forzare. La prova è stata interrotta alcuni minuti a causa della caduta dell'azzurra Sara Thaler. La ventenne altoatesina è finita nelle reti, e in via precauzionale è stata trasportata in elicottero al vicino ospedale, ma muove regolarmente braccia e gambe. "E' stata una prova fortemente disturbata dalla pioggia e dalle condizioni instabili del vento che ha dato fastidio alla prima decina di concorrenti - ha raccontato al traguardo Goggia -. Nonostante ciò sono abbastanza soddisfatta del giro compiuto". Domani è in programma un'altra prova.