Sci: per Casse frattura scomposta del gomito, necessario l'intervento

Mattia Casse è caduto questa mattina, durante la prima prova cronometrata della discesa di Kvitfjell, in Norvegia. "La prima diagnosi effettuata al 34enne delle Fiamme Oro, presso l'ospedale di Lillehammer dove è stato trasportato, ha evidenziato la frattura scomposta del gomito destro, che necessiterà di una ricomposizione chirurgica - fa sapere la Fisi in una nota - Già nella giornata di giovedì, Casse sarà a Milano per ulteriori valutazioni da parte della Commissione Medica Fisi. Di seguito, si valuteranno tempi e modi dell'intervento chirurgico e del conseguente recupero". "Fa parte del gioco - ha commentato lo sciatore azzurro - Certo, sarebbe stato meglio che non fosse successo. Rimango comunque positivo e può anche darsi che non sia tutto finito per questa stagione. Valuterò insieme ai medici".