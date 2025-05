Superbike, nasce una nuova categoria d'ingresso

La Federmoto internazionale e l'organizzazione del Mondiale Superbike hanno rivelato il nome della nuova categoria in termini di accesso al campionato delle derivate di serie: World Sportbike, al debutto nel 2026. "La Sportbike è pronta a succedere alla Supersport 300 che ha rappresentato un contesto accessibile e competitivo per tutti i talenti emergenti a partire dalla sua nascita avvenuta nel 2017. Sulla base delle fondamenta gettate dalla Supersport 300, la Sportbike punta a ottimizzare ulteriormente il percorso dei giovani talenti verso la Supersport. In pista con delle moto agili e con motori di cilindrata media, questa nuova categoria promette gare avvincenti e ulteriori opportunità per costruttori, team e piloti. Mentre celebriamo questo avvincente sviluppo, guardiamo con orgoglio agli eccezionali traguardi raggiunti nel WorldSSP300", la nota della Superbike. Dettagli relativi alle specifiche tecniche e ai regolamenti verranno forniti più avanti.