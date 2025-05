Giro: Potenza tutta in rosa, la Carovana saluta la Basilicata

Dopo la volata di ieri a Matera - con il terzo succcesso della maglia rosa Mads Pedersen - con l'appuntamento numero 30 nel capoluogo di regione (14 arrivi e 15 partenze prima di oggi, con il primo datato 1929 quando vinse Alfredo Binda), con la partenza della sesta tappa, la Potenza-Napoli di 227 chilometri, il Giro d'Italia saluta la Basilicata. Il prologo della frazione più lunga dell'edizione 2025 è il percorso cittadino di dieci chilometri, una lunga passerella tra ali di folla festante che, anche a Potenza, ha confermato come la Carovana rosa sia sempre la benvenuta sulle strade della Basilicata. Per la due giorni lucana sono state riasfaltate con un investimento della Regione Basilicata da 3,5 milioni di euro, comprensivi di 300 mila euro destinati all'abbellimento dei luoghi interessati dal tracciato e all'accoglienza dei partecipanti. Nel capoluogo lucano - con 60 operatori di Polizia locale e 150 volontari di Protezione civile - scuole chiuse e alunni in strada per partecipare attivamente allo spettacolo che ha animato il piazzale antistante gli uffici regionali. Tra le vie del centro storico, lungo la difficile "salita della Fiat" e sfiorando la suggestiva Torre Guevara. il rosa è stato il colore predominante che ha accompagnato i corridori con tante vetrine a tema. "Da gennaio - ha detto il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, che ha dato il via alla frazione - il Comitato tappa ha organizzato al meglio questo passaggio lento per far conoscere la nostra città e farla apprezzare e consentire agli stessi cittadini di avvicinarsi a una esperienza emozionante con questo mondo". "Come Regione - ha detto il vicepresidente della Giunta lucana, Pasquale Pepe - stiamo già lavorando per portare il Giro anche l'anno prossimo. Nel 2024 dieci milioni di italiani sono stati sulle strade, 290 milioni sono stati i telespettatori: a questo pubblico vogliamo offrire il panorama lucano che vogliamo far conoscere ovunque".