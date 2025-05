Boxe: sconfitto alle elezioni, a 46 anni Manny Pacquiao torna sul ring

Il team di Pacquiao ha annunciato l'accordo poche ore dopo la sconfitta del campione nella corsa per un altro seggio al Senato delle Filippine. "Il suo ritorno è in linea con la sua introduzione programmata nella International Boxing Hall of Fame a giugno", si legge nel comunicato. Non è chiaro se l'incontro, che si terrà a Las Vegas, sia un evento isolato o se il 46enne Pacquiao stia realmente uscendo da un ritiro di quattro anni per dedicarsi alla boxe a tempo pieno. Nei prossimi giorni è prevista una conferenza stampa di Pacquiao, che ha comunque promesso di continuare a servire il Paese nonostante la sconfitta alle elezioni di medio termine di questa settimana. "Non ho vinto la mia corsa al Senato, ma sono profondamente grato per ogni voto, ogni preghiera e ogni sostegno", ha detto Pacquaio ringraziando anche gli elettori che non lo hanno scelto perché "hanno contribuito al processo di rafforzamento della nostra democrazia". "La lotta continua. Il servizio continua. Per Dio. Per il Paese. Per ogni filippino", ha però aggiunto.