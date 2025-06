Sci, Panzeri (Fisi): "Legamento Brignone ok, escluso ulteriore intervento"

"Il crociato non ci dava preoccupazioni, la risonanza ha confermato questo. A oggi possiamo escludere un ulteriore intervento al legamento. Poi questo non vuol dire che tutto è perfetto, Federica ha avuto una lesione importante ma il crociato sta bene. Non lo opereremo, adesso inizia il prossimo step". Lo ha detto Andrea Panzeri, presidente della commissione medica della Fisi, in una conferenza stampa al J Medical, dove Federica Brignone sta svolgendo la riabilitazione in seguito all'incidente avvenuto due mesi fa ai campionati italiani.