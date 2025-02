Sci Nordico: Mondiali, i 16 convocati azzurri per Trondheim

Il presidente Flavio Roda ha ufficializzato i nomi dei convocati per i Mondiali di sci di fondo, che si terranno a Trondheim (Nor) dal 26 febbraio al 9 marzo prossimi. Si tratta di 16 atleti, 6 donne e 10 uomini, che saranno impegnati nelle gare in territorio scandinavo. Ecco i nomi.