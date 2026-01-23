Sci nordico, Barp e Pellegrino secondi nella team sprint di Goms

La Norvegia fa la gara e prova a rompere l'equilibrio sin dalla terza frazione, acquisendo un risicato ma significativo margine che consente di tagliare davanti a tutti il traguardo. Alle spalle dei vichinghi, la lotta è apertissima, con Graz e Barp che si incaricano in prima persona dell'inseguimento su Amundsen nel penultimo atto della prova. Un'azione che consente nella frazione conclusiva a Pellegrino e a Carollo di sfidare gli Stati Uniti per il podio: il valdostano riesce a tenere la scia di Gus Schumacher nella salita conclusiva, per poi infilarlo in vista del traguardo e centrare la piazza d'onore, con Italia 2 quarta seguita a distanza da Svezia e dai padroni di casa della Svizzera.