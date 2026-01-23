Sci nordico, Barp e Pellegrino secondi nella team sprint di Goms

23 Gen 2026 - 18:06

Elia Barp e Federico Pellegrino sono ancora una volta secondi nella team sprint in tecnica libera di Coppa del Mondo: il veneto ed il valdostano chiudono la prova di Goms alle spalle della sola Norvegia (Amudsen/Hedegart) confermando il piazzamento ottenuto a dicembre a Davos nell'analoga prova. Ed ai piedi del podio, preceduti dagli Stati Uniti, sono quarti Davide Graz e Martino Carollo: non potevano esserci riscontri migliori per i due team azzurri a pochi giorni dalla sfida a cinque cerchi in programma il 18 febbraio in Val di Fiemme.

La Norvegia fa la gara e prova a rompere l'equilibrio sin dalla terza frazione, acquisendo un risicato ma significativo margine che consente di tagliare davanti a tutti il traguardo. Alle spalle dei vichinghi, la lotta è apertissima, con Graz e Barp che si incaricano in prima persona dell'inseguimento su Amundsen nel penultimo atto della prova. Un'azione che consente nella frazione conclusiva a Pellegrino e a Carollo di sfidare gli Stati Uniti per il podio: il valdostano riesce a tenere la scia di Gus Schumacher nella salita conclusiva, per poi infilarlo in vista del traguardo e centrare la piazza d'onore, con Italia 2 quarta seguita a distanza da Svezia e dai padroni di casa della Svizzera.

Successo tedesco invece nella prova femminile con Gimmler/Rydzek che tagliano il traguardo davanti alle due formazioni norvegesi formate nell'ordine da Slind/Drivenes e Gr›tting/Weng. Caterina Ganz e Nicole Monsorno sono ottave con Federica Cassol ed Iris De Martin Pinter dodicesime in una sfortunata finale, parzialmente compromessa da un contatto fortuito tra le azzurre nella seconda frazione Domani la tappa di Goms propone una sprint in tecnica classica, altra prova generale a pochi giorni dall'inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026; turno di qualificazione a partire dalle 10, batterie dalle 12:30.

Ultimi video

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:31
DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

01:04
MCH RISSA IN NHL MCH

Spettacolare rissa tra portieri in Nhl

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:06
Sci nordico, Barp e Pellegrino secondi nella team sprint di Goms
17:24
Milano Cortina: il 27 gennaio la fiaccola illumina l'Alto Adige
16:04
"Reggiano forever", Reggio Emilia ricorda e celebra Kobe e Gianna Bryant
15:25
Milano Cortina, Abodi: "Errori capitano ma è andata diversamente dal racconto"
14:22
Sci alpino: a Odermatt il supergigante di Kitzbuhel, Casse 6° e Franzoni 12°