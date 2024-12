Sci nordico: Amundsen e Diggins vincono mass start Ruka, azzurri lontani

Harald Oestberg Amundsen domina lo sprint finale della 20 km mass start a tecnica libera di Ruka e si impone di forza in 46'04"0, battendo i compagni di squadra Jan Thomas Jenssen per 9 decimi e Martin Loewstroem Nyenget per 1"9. Battuto l'unico non scandinavo in lotta fra i primi, l'austriaco Mika Vermeulen, che ha provato a cercare un posto sul podio fino alla fine, ma si è dovuto accontentare della quarta piazza a 2"9. Migliore degli azzurri è Davide Graz, autore di una gara di buon livello e alla fine 20/o a 52"7, dopo aver patito gli strappi finali dello squadrone norvegese. Bene anche Federico pellegrino, che chiude al 22/o posto a 56"7. 40/o posto per Elia Barp a 1'37"5, seguito da Simone Daprà a 1'38"2, e 44/o è Paolo Ventura a 1'46"1. Azzurri agganciati al primo gruppo fino a che la gara non è stata presa in mano decisamente da tutti i norvegesi di vertice, che hanno messo in atto un primo, forte strappo tra il dodicesimo e il sedicesimo chilometro, spezzando il gruppo, poi la tirata finale che ha sancito il dominio scandinavo.

Nella prova femminile stupendo finale in crescendo per l'americana Jessie Diggins, che si tiene nel finale della 20 km mass start femminile, fino poi a far esplodere tutte le sue forze in un finale al fulmicotone, che serve all'atleta a stelle strisce a superare le tre avversarie che la precedevano e a vincere con distacco nel tempo di 51'19"3, davanti alla svedese Jonna Sundling a 3 decimi, e alle norvegesi Heidi Weng a 2"5 e Thérèse Johaug a 4"2. L'unica azzurra in gara rimane a distanza, è Anna Comarella 39/a a 4'24"4.