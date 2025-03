Sci, Mondiali combinata nordica: oro Germania prova a squadre, Italia sesta

"Sono abbastanza felice della mia gara, già stamattina sul trampolino ho fatto bene. Le condizioni non erano facili, la neve era molle dopo la staffetta femminile del fondo, ma su queste nevi riesco ad esprimermi al meglio", ha dichiarato Aaron Kostner. "Mi sento meglio, peccato essermi ammalato a gennaio, quando la forma era in crescendo. Ora sto tornando ad avere buone sensazioni: ho voluto partire forte al cambio per recuperare il più possibile. Abbiamo raccolto il risultato che potevamo aspettarci, grazie anche a buoni materiali. Su un fondo così pesante anche 5 chilometri si fanno sentire: siamo consapevoli che le prime cinque nazioni hanno qualcosa in più di noi ma il Giappone non è poi così lontano", ha aggiunto Alessandro Pittin. "Son contento della mia prestazione, era un po' che non facevo una 5km ed è stato bello. Dopo il salto ci siamo dati come obiettivo il sesto posto e possiamo ritenerci soddisfatti. Il quinto posto non era lontanissimo: i giapponesi saltano bene, ma nel fondo hanno qualcosa in meno di noi e se continuiamo a lavorare sodo possiamo avvicinarci ancora. Sulla neve così bagnata sappiamo esprimerci al meglio. La mia stagione è stata un po' difficile, ho avuto un calo per via dell'influenza: non è stato un super inverno ma sto ritrovandomi", ha spiegato Raffaele Buzzi.