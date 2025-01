Sci, la Coppa Europa femminile farà tappa in Val Sarentino

Le specialiste delle discipline veloci della Coppa Europa FIS di sci alpino torneranno a gareggiare sulla pista Schöneben di Reinswald. Mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio nell'area sciistica della Val Sarentino si terranno due super-G femminili. Quando la 19/a edizione della Coppa Europa sulle nevi della Val Sarentino prenderà il via, saranno passate poche settimane dal 20° anniversario della prima tappa disputata nell'area sciistica di Reinswald. Il 2 febbraio 2005, infatti, Christine Spornring (Austria) si impose nella discesa libera vincendo la prima gara di Coppa Europa in Val Sarentino, seguita due giorni dopo dalla connazionale Selina Heregger nel super-G. Quest'anno, invece, le sciatrici del circuito cadetto dello sci alpino saranno impegnate in due super-G sulla soleggiata pista Schöneben. Il primo si terrà mercoledì 19 febbraio, il secondo il giorno dopo. Stando al programma provvisorio, entrambe le gare della tappa di Coppa Europa di sci alpino femminile avranno inizio alle ore 10. L'ultima sciatrice a vincere una gara di Coppa Europa a Reinswald è stata l'azzurra Asja Zenere, che era stata protagonista del primo e unico - in seguito alla cancellazione del secondo per meteo avverso - super-G della scorsa edizione. Con la sua quarta vittoria in Coppa Europa, la prima in super-G, la sciatrice veneta del C.S. Carabinieri era stata la prima sciatrice italiana di sempre a imporsi in una gara in Val Sarentino e aveva interrotto un lungo dominio austriaco (otto vittorie in otto gare).