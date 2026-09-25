Padel, a Torino l'ultimo Fip Gold della stagione dal 26 ottobre

L'ultimo Fip Gold della stagione, con in palio 50.000 euro di montepremi e 150 punti per il Ranking mondiale Fip, si terra dal 26 ottobre al 1 novembre al Palavillage di Grugliasco, appena fuori Torino, e vedrà in campo il meglio del padel internazionale. Dopo il successo del torneo di categoria Fip Silver ospitato lo scorso anno, il capoluogo piemontese accoglie nuovamente la tournée firmata Banca Mediolanum in una versione inserita a pieno titolo nel Cupra Fip Tour, circuito mondiale della Federazione internazionale padel. L'evento è stato presentato stamattina al Grattacielo della Regione Piemonte. A intervenire anche Marco Cassetta della Nazionale italiana, numero 94 del Ranking mondiale Fip, Francesca Campigotto, numero 10 del ranking Fitp. "Giocare in casa porta un pizzico di pressione, ma è sempre una pressione positiva: c'è la famiglia, ci sono gli amici, è una spinta in più. Questo torneo sarà fantastico", spiega Cassetta, torinese doc, primo azzurro a entrare nella top 100 mondiale, fresco vincitore di due medaglie ai Giochi del Mediterraneo - oltre che del bronzo agli Europei dello scorso anno con la Nazionale - e che ha vinto sedici titoli proprio nel Cupra Fip Tour, un primato nei tornei al maschile. "Sarà un torneo emozionante, più casa di così non può essere, visto che sono di Torino e con il Palavillage ho un rapporto speciale", aggiunge Campigotto. "Il passaggio da Fip Silver a Fip Gold rappresenta un importante riconoscimento del lavoro fatto in questi anni e della crescita del padel a Torino e in Piemonte - aggiunge Simone Licciardi, direttore del torneo -. Portando in città uno dei soli dodici Fip Gold della stagione, ci aspettiamo un torneo di altissimo livello, con oltre 250 partecipanti complessivi e la presenza di giocatori e giocatrici tra i primi 20 e 30 del ranking mondiale".