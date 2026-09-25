Beach tennis, oltre 100 atleti al Poetto per 1/o campionato italiano interforze

Oltre cento atleti, provenienti da diverse regioni italiane, animeranno in questo fine settimana la spiaggia del Poetto in occasione del 1/o Campionato Italiano Interforze di Beach Tennis, in programma dal 24 al 27 settembre 2026 presso il Distaccamento Straordinario dell'Aeronautica Militare Poetto. La manifestazione è indetta dallo Stato Maggiore della Difesa e vede l'Aeronautica militare impegnata, in questa prima edizione, quale Forza Armata "pilota", in coordinamento con il comando logistico dell'Aeronautica militare e con il comando Aeronautica per la Regione Sardegna - Camras. Sul campo si confronteranno atleti appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi dello Stato, tra cui Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Campionato Interforze prevede gare di doppio nelle categorie maschile, femminile e misto, con i migliori interpreti del panorama militare nazionale impegnati nella conquista dei titoli italiani. Accanto alle competizioni ufficiali, particolare rilievo assume il torneo parallelo aperto agli atleti civili e militari, che vedrà la partecipazione di giocatori provenienti da tutta Italia e contribuirà a portare a oltre cento il numero complessivo degli atleti presenti al Poetto. Le gare prenderanno ufficialmente il via oggi alle 9, con le fasi eliminatorie. Sabato saranno disputati i successivi turni, le semifinali e le finali per il terzo e quarto posto, mentre domenica 27 settembre, dalle 9.30, andranno in scena le finalissime per l'assegnazione dei titoli. La cerimonia di premiazione, alla presenza delle Autorità, è prevista domenica alle 15. La manifestazione è aperta al pubblico.