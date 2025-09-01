Logo SportMediaset
Orienteering: Trentino vince Trofeo delle Regioni, Veneto e Fvg sul podio

01 Set 2025 - 16:04

Il Trentino ha vinto il Trofeo delle Regioni 2025 di orienteering che quest'anno si è disputato in Friuli Venezia Giulia. Dietro alla squadra trentina Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Tredici le rappresentative con circa 200 atleti che si sono sfidate a Lignano Sabbiadoro: Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Sardegna, Trentino, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. "Un ringraziamento al team dei tecnici della Friuli mtb e orienteering che hanno lavorato al massimo per assicurare ai ragazzi giunti dalle diverse Regioni un mix fra gare tecniche, tutte di terzo livello, e momenti di aggregazione, uno degli obiettivi principali della manifestazione", informa la Federazione.

