Sci, Goggia: "Avrei firmato per quinto posto, riprendiamo da dove abbiamo lasciato"

"Come si suol dire riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Sono molto contenta di aver ottenuto questo quinto posto oggi. C'è un pochino di rammarico per la prima manche perché se fossi stata un po' più sciolta e se avessi sciato come in questi giorni passati in allenamento sicuramente avrei potuto portare meno distacco al traguardo". Così a Raisport l'azzurra Sofia Goggia, che al suo rientro in gigante dopo un anno, ha ottenuto a Kranjska Gora lo stesso piazzamento dell'ultima gara disputata sui pali larghi. "Nella seconda manche invece sono partita più libera, ho cercato solo di pensare a far tagliare lo sci e, nonostante qualche errore, qualche sbavatura che comunque ci sta quando attacchi, e quella impuntata alla quart'ultima porta inspiegabile, sono molto contenta. E' stata un'ottima gara e avrei firmato anche qua. Stavo andando fortissimo in allenamento nei giorni scorsi eravamo con le svedesi sul Monte Zoncolan. Con la Hector ero leggermente dietro quindi", ha aggiunto. "Ho talmente tanto lavoro ancora da fare. Il setup del gigante l'abbiamo deciso ieri, ho testato gli scarponi e gli sci tutti nuovi dopo Natale in questi due giorni e quindi prendiamo quel che viene gara per gara concentrati è inutile pensare a cose che sono troppo in là, no viviamo giorno per giorno".